Ольховский считает, что выход Касаткиной в полуфинал на итоговом турнире WTA будет успехом

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от выступления Дарьи Касаткиной на итоговом турнире WTA.

«Если исходить из результатов до турнира, то выступление в полуфинале уже будет успешным на этом турнире. То, что Даша попала на итоговый и останется в восьмерке сильнейших — это очень хорошее достижение. Свентек является фаворитом турнира? По результатам этого сезона, конечно. Но посмотрим, как кто будет играть», — сказал Ольховский «СЭ».

Итоговый турнир WTA пройдет c 31 октября по 7 ноября в Техасе. В прошлом году победительницей стала Гарбинье Мугуруса из Испании.