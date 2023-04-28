Olimpbet сохранил титульное спонсорство Суперкубка России по футболу

Букмекерская компания Olimpbet и Российский футбольный союз (РФС) заключили новый договор о сотрудничестве в рамках проведения Суперкубка России по футболу в 2023 году. РФС утвердил Olimpbet в качестве титульного партнера традиционного матча-открытия российского футбольного сезона, который продолжит называться OLIMPBET Суперкубок России.

Букмекерская компания и РФС сотрудничают с 2016 года. Olimpbet сохранил статус титульного партнера Суперкубка по итогам закрытого электронного тендера. Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев отметил, что, несмотря на высокую конкуренцию, компания продолжит защищать свои активы, имеющие четкую ассоциацию с брендом:

«Это крупнейшее событие лета в мире российского футбола, которое открывает новый сезон, и его уже невозможно представить без Olimpbet в названии. Семь лет мы организовываем большой праздник футбола — яркий матчдэй, активности для зрителей, специальные акции. Рады, что в 2023 году мы вновь будем причастны к OLIMPBET Суперкубку и поможем сделать топ-матч еще ярче и интереснее!»

Подписание соглашения с компанией прокомментировала заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова:

«Нам очень приятно, что за нейминг Суперкубка в этом году развернулась открытая честная борьба. Свои предложения в РФС направили крупнейшие букмекеры страны. А это означает, что работа, проделанная нами и Olimpbet на протяжении последних семи лет, принесла свои результаты. Например, прошлогодний матч в Санкт-Петербурге собрал аншлаг, а в телеэфире его посмотрели больше 5 миллионов человек. Суперкубок выходит на лидирующие позиции на рынке спортивной индустрии, и сегодняшний результат тендера яркое тому подтверждение. РФС поздравляет компанию Olimpbet с победой и выражает уверенность, что вместе мы снова проведем ярчайший спортивный праздник».

По итогам тендера Olimpbet также получил статус титульного партнера ключевых турниров по пляжному футболу: мужского чемпионата и Кубка и женского первенства страны.