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Сегодня, 16:16

«Олимпиакос» отзовет жалобу на «Спартак» в ФИФА после трансфера Рябчука

Игнат Заздравин
Корреспондент
Олег Рябчук.
Фото Global Look Press
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«Олимпиакос» планирует отказаться от претензий к «Спартаку» в ФИФА, если защитник греческого клуба Олег Рябчук станет игроком красно-белых, сообщает Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Олимпиакос» был недоволен тем, что «Спартак» вел переговоры по трансферу напрямую с 25-летним молдаванином и подал на российский клуб жалобу в ФИФА. В «Спартаке» заявили, что вели переговоры в соответствии с правилами организации.

По информации Sport-FM, сделка о переходе Рябчука в «Спартак» будет закрыта в ближайшее время.

Защитник выступает за «Олимпиакос» с 2021 года. Он провел за команду 120 матчей, забил 3 мяча и сделал 10 голевых передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/olimpiakos-otkazhetsya-ot-pretenzii-k-spartaku-v-fifa-posle-zakrytiya-sdelki-po-ryabchuku-270864/
Футбол
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Спартак (Москва)
Олег Рябчук
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