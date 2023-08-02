«Олимпиакос» отзовет жалобу на «Спартак» в ФИФА после трансфера Рябчука

«Олимпиакос» планирует отказаться от претензий к «Спартаку» в ФИФА, если защитник греческого клуба Олег Рябчук станет игроком красно-белых, сообщает Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Олимпиакос» был недоволен тем, что «Спартак» вел переговоры по трансферу напрямую с 25-летним молдаванином и подал на российский клуб жалобу в ФИФА. В «Спартаке» заявили, что вели переговоры в соответствии с правилами организации.

По информации Sport-FM, сделка о переходе Рябчука в «Спартак» будет закрыта в ближайшее время.

Защитник выступает за «Олимпиакос» с 2021 года. Он провел за команду 120 матчей, забил 3 мяча и сделал 10 голевых передач.