Щербакова рассказала, за какой футбольный клуб болеет

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о своем отношении к футболу.

По словам спортсменки, она не считает себя футбольным болельщиком, но при этом любит посещать матчи «Спартака» и сборной России.

«Просто смотрю игру, конкретных фаворитов у меня нет, — цитирует Щербакову ТАСС. — Сейчас на свои матчи меня приглашает «Спартак», поэтому я часто хожу поболеть за ребят. Мне нравится ходить на матчи, но я не могу назвать себя преданным фанатом или человеком, который в этом сильно разбирается.

На прошлом чемпионате мира я, конечно, болела за сборную России. Тот турнир прекрасно запомнила. Во-первых, мы тогда тренировались на одной базе с футболистами — в Новогорске. Во-вторых, мне удалось побывать на матче Россия — Испания. И тот, и этот чемпионат мира останутся у меня в памяти».

18-летняя Щербакова является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, а также победительницей командного чемпионата мира (2021).