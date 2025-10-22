Видео
22 октября, 09:32

Симонян — о секрете долголетия: «Откуда же я знаю? Это надо было спросить у моих родителей»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Олимпийский чемпион Никита Симонян в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о секрете долголетия. 12 октября ему исполнилось 99 лет.

«Секрет долголетия — в долголетии! Откуда же я знаю? Это надо было спросить у родителей моих. А вообще где-то мне неловко, потому что вся моя плеяда — а я беру не только «Спартак», но и вообще всех — уже ушла «туда», а я пока что держусь!» — сказал Симонян «СЭ».

Симонян — четырехкратный чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка СССР. Со 160 голами он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака». В составе сборной СССР Симонян стал чемпионом Олимпиады-1956 в Мельбурне.

7

  • Rastan

    Мне повезло увидеть и услышать ВЖИВУЮ Никиту Павловича с Николаем Петровичем Старостиным, в 1970 году, на их встрече с любителями футбола, нашего института, СК ГМИ, в Орджоникидзе.Самые лучшие пожелания!

    23.10.2025

  • Кариока_двойка.

    Думаю дело не в родителях это точно, но этот секрет он унесет с собой туда, так и не раскрыв. А может действительно сам неосознанно что-то делает, даже незная, что именно это дает ему бонус по сравнению с остальными. Но продержался он конечно знатно в этом мире, тут уж не поспоришь, молодец.

    22.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Здоровья)))

    22.10.2025

  • хурма(сельдерей)

    анекдот в тему отец и сын были настолько старые...что уже не помнили...кто из них отец ...а кто сын Симоняну жить в здравии!

    22.10.2025

  • Slim Tallers

    Симонян не на заводе работал и не шахтёром,чего ему беспокоиться?! Горцы потому так долго живут,что не работают.

    22.10.2025

  • zg

    Здоровья,здоровья и еще раз здоровья!

    22.10.2025

    Никита Симонян
