Олимпийский чемпион Никита Симонян в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о секрете долголетия. 12 октября ему исполнилось 99 лет.
«Секрет долголетия — в долголетии! Откуда же я знаю? Это надо было спросить у родителей моих. А вообще где-то мне неловко, потому что вся моя плеяда — а я беру не только «Спартак», но и вообще всех — уже ушла «туда», а я пока что держусь!» — сказал Симонян «СЭ».
Симонян — четырехкратный чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка СССР. Со 160 голами он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака». В составе сборной СССР Симонян стал чемпионом Олимпиады-1956 в Мельбурне.
Rastan
Мне повезло увидеть и услышать ВЖИВУЮ Никиту Павловича с Николаем Петровичем Старостиным, в 1970 году, на их встрече с любителями футбола, нашего института, СК ГМИ, в Орджоникидзе.Самые лучшие пожелания!
23.10.2025
Кариока_двойка.
Думаю дело не в родителях это точно, но этот секрет он унесет с собой туда, так и не раскрыв. А может действительно сам неосознанно что-то делает, даже незная, что именно это дает ему бонус по сравнению с остальными. Но продержался он конечно знатно в этом мире, тут уж не поспоришь, молодец.
22.10.2025
Артемон Доберманов
Здоровья)))
22.10.2025
хурма(сельдерей)
анекдот в тему отец и сын были настолько старые...что уже не помнили...кто из них отец ...а кто сын Симоняну жить в здравии!
22.10.2025
Slim Tallers
Симонян не на заводе работал и не шахтёром,чего ему беспокоиться?! Горцы потому так долго живут,что не работают.
22.10.2025
zg
Здоровья,здоровья и еще раз здоровья!
22.10.2025