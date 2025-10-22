Симонян — о секрете долголетия: «Откуда же я знаю? Это надо было спросить у моих родителей»

Олимпийский чемпион Никита Симонян в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о секрете долголетия. 12 октября ему исполнилось 99 лет.

«Секрет долголетия — в долголетии! Откуда же я знаю? Это надо было спросить у родителей моих. А вообще где-то мне неловко, потому что вся моя плеяда — а я беру не только «Спартак», но и вообще всех — уже ушла «туда», а я пока что держусь!» — сказал Симонян «СЭ».

Симонян — четырехкратный чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка СССР. Со 160 голами он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака». В составе сборной СССР Симонян стал чемпионом Олимпиады-1956 в Мельбурне.