Нагорный: «На матче «Спартак» — «Крылья Советов» был в качестве гостя. В этом году я болею за родной «Ростов»!»

Российский гимнаст Никита Нагорный в разговоре с «СЭ» объяснил, почему посетил матч 12-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» (5:2) и рассказал, что является болельщиком «Ростова».

«Шикарный футбол, поздравляю «Спартак» с домашней победой! «Крылья» хорошо начали матч, но потом красно-белые перехватили инициативу. На этом матче я был в качестве гостя. В этом году я болею за «Ростов»! Этой мой родной город, поэтому буду поддерживать эту команду», — сказал Нагорный «СЭ».

25-летний Нагорный — олимпийский чемпион Токио-2020 в командных соревнованиях по спортивной гимнастике.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками в 12 матчах, опережая идущий на третьей строчке «Спартак» по дополнительным показателям.