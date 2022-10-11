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Российский гимнаст Никита Нагорный в разговоре с «СЭ» объяснил, почему посетил матч 12-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» (5:2) и рассказал, что является болельщиком «Ростова».
«Шикарный футбол, поздравляю «Спартак» с домашней победой! «Крылья» хорошо начали матч, но потом красно-белые перехватили инициативу. На этом матче я был в качестве гостя. В этом году я болею за «Ростов»! Этой мой родной город, поэтому буду поддерживать эту команду», — сказал Нагорный «СЭ».
25-летний Нагорный — олимпийский чемпион Токио-2020 в командных соревнованиях по спортивной гимнастике.
«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками в 12 матчах, опережая идущий на третьей строчке «Спартак» по дополнительным показателям.
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Основные источники исследования