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Олисе: «Акинфеев — это подарок для ЦСКА, это очень талантливый вратарь»

Виктория Кравченко
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Двукратный обладатель Кубка России в составе ЦСКА Секу Олисе поделился мнением о голкипере армейцев Игоре Акинфееве.

«Акинфеев — это подарок для ЦСКА, это очень талантливый вратарь. Когда я был в ЦСКА, это был лучший голкипер, с которым я играл за все время. «Манчестер Юнайтед» хотел подписать его, но он не поехал, потому что он любит свой клуб и страну. Поэтому Игорь — это великая легенда ЦСКА», — цитирует Олисе ТАСС.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе московского клуба он становился обладателем кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, семикратным победителем Кубка страны и семикратным обладателем Суперкубка.

Источник: https://tass.ru/sport/18389183
Игорь Акинфеев
Секу Олисе
ФК ЦСКА (Москва)
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