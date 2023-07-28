Олисе: «Акинфеев — это подарок для ЦСКА, это очень талантливый вратарь»

Двукратный обладатель Кубка России в составе ЦСКА Секу Олисе поделился мнением о голкипере армейцев Игоре Акинфееве.

«Акинфеев — это подарок для ЦСКА, это очень талантливый вратарь. Когда я был в ЦСКА, это был лучший голкипер, с которым я играл за все время. «Манчестер Юнайтед» хотел подписать его, но он не поехал, потому что он любит свой клуб и страну. Поэтому Игорь — это великая легенда ЦСКА», — цитирует Олисе ТАСС.