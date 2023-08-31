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Сегодня, 14:24

Президент «Лилля» — о Бальде: «Мы предложили за него 20 миллионов евро... Шутка!»

Летан отреагировал на информацию о возможном переходе Бальде в «Лилль»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент «Лилля» Оливье Летан в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «Спартака» Кейта Бальде в клуб.

— Действительно ли возможен трансфер Бальде в «Лилль»?

— Да, мы предложили за него 20 миллионов евро.

— Сделали официальное предложение?

— Шутка! Нет, мы не хотим приобретать Бальде!!!

Ранее французское издание L'Equipe сообщило о том, что «Лилль» рассматривает Бальде в качестве одного из возможных вариантов для усиления атаки.

Кейта Бальде
Футбол
РПЛ
ФК Лилль
ФК Спартак (Москва)
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 Урал 6 4 1 1 8-7 13
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 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
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 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
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 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
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 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
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 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
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 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
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 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
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Урал – Ахмат
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 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
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