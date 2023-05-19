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РПЛ

Сегодня, 10:50

Оливейра рассказал, что будет делать «Зенит» в случае ухода легионеров

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра ответил на вопрос корреспондента «СЭ», справится ли клуб с возможным уходом легионеров летом.

«Если легионеры уйдут, будут другие футболисты, с которыми мы станем работать точно так же, как делаем это сейчас. Мы работаем прежде всего с теми, кто у нас есть. У нас одна команда», — сказал Оливейра «СЭ».

На данный момент в составе клуба из Санкт-Петербурга выступают семеро бразильцев: Дуглас Сантос, Родригао, Роберт Ренан, Густаво Мантуан, Вендел, Малком и Клаудиньо.

РПЛ
ФК Зенит
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