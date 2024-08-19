Оливейра — о реакции Клаудиньо на судейство: «Позавчера видели игру, не только он возмущался»

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра прокомментировал «СЭ» нецензурные слова полузащитника Клаудиньо на русском языке после матча 5-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

— Клаудиньо очень сильно возмущался по поводу судейства...

— Я думаю, не только Клаудиньо. Позавчера видели игру, не только он возмущался здесь. Поэтому здесь все понятно. Сказать нечего.

После финального свистка 27-летний бразилец несколько раз нецензурно выругался на русском языке и ушел в подтрибунное помещение.

После 5 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками, опережая идущее 2-м московское «Динамо» на 1 балл. «Химки» занимают 9-е место, набрав 5 очков.