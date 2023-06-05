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Сегодня, 21:38

Оливейра рассказал о совместной работе с Семаком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о совместной работе с Сергеем Семаком.

«Я уже семь лет с Сергеем Богдановичем. И постоянно об этом говорят, но я скажу так: за семь лет в штабе Семака я научился одному очень полезному качеству — терпению. И многие, кто говорит, что Семак может работать только в «Зените», даже не имеют тренерского опыта, никогда не сталкивались с особенностями этой непростой работы, не понимают, какой сложный путь прошел Семак после того, как закончил карьеру футболиста, забывают, что за два года в Уфе при Семаке команда добилась лучших результатов в истории, а сейчас Семак достигает нового с «Зенитом». Наверное, внутри некоторых людей есть обида. Но это их дело. Мы знаем, насколько сложно держать такую стабильность. И уважаем свою работу», — приводит слова Виллиама Metaratings.ru.

С 2016 по 2018 год Виллиам являлся ассистентом Семака в футбольном клубе «Уфа». В 2019 году бразильский специалист вошел в штаб российского тренера в «Зените». В сезоне-2022/23 петербургский клуб пятый раз подряд завоевал титул чемпиона России.

Источник: https://metaratings.ru/news/villiam-kto-govorit-chto-semak-mozhet-rabotat-tolko-v-zenite-zabyvayut-chto-ufa-pri-nyom-dobilas-luchshikh-rezultatov-256518/
Сергей Семак
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