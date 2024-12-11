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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Олусегун: «Мы все очень любим Кордобу и рады, что он остается в команде»

Камила Абдурахманова
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Нигерийский вингер «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал об игре нападающего краснодарской команды Джона Кордобы.

«Кордоба — один из лучших игроков в «Краснодаре». Он очень важен для нас. Поэтому понятное дело, что все были очень рады тому, что недавно он продлил контракт с клубом. Мы все очень любим Джона и рады, что он остается в команде», — сказал Олусегун Legalbet.ru

5 ноября «Краснодар» объявил о продлении контракта с Кордобой. Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано до 30 июня 2027 года и при определенных условиях может быть пролонгировано. В текущем сезоне на счету 31-летнего колумбийского форварда 18 матчей за «быков» во всех турнирах, восемь голов и пять результативных передач.

Источник: Legalbet.ru
Джон Кордоба
ФК Краснодар
Олакунле Олусегун
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