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23 октября, 22:43

Олусегун избежал серьезной травмы и сможет сыграть против «Зенита»

Мария Гусева

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун избежал серьезной травмы, сообщает «РБ Спорт». Форвард получил повреждение во время матча 14-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:0).

По информации источника, врачи клуба не обнаружили серьезного повреждения у футболиста. Олусегун сможет сыграть против «Зенита» в матче 15-го тура РПЛ, который пройдет 30 октября. Окончательное решение об участии нападающего в игре будет принято в день матча.

В текущем сезоне 20-летний нигериец провел 13 матчей за «Краснодар» в РПЛ, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

«Краснодар» после 14 туров РПЛ занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/olusegun-izbezhal-ser-eznoj-travmy-i-smozhet-sy-grat-protiv-zenita/
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Олакунле Олусегун
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