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Сегодня, 06:31

Олусегун назвал цель «Краснодара» на новый сезон РПЛ

Виктория Кравченко
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Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал, какая цель у «Краснодара» в новом сезоне РПЛ.

— «Краснодар» — это команда, которая хочет показывать яркий футбол или выигрывать трофеи?

— Для меня всегда важна победа. Это футбол, где всегда нужно отдавать всего себя на поле.

— Правильно ли понимаю, что цель «Краснодара» в новом сезоне — это победа в РПЛ?

— Да, — цитирует Олусегун «РБ Спорт».

13 июля «Краснодар» уступил «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 2:4. В первом туре РПЛ «быки» сыграют с «Ахматом». Матч состоится в Грозном 21 июля.

Источник: РБ Спорт
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