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Сегодня, 12:20

Олусегун назвал Сперцяна игроком уровня «Ювентуса»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун считает, что любой футболист «быков» смог бы заиграть в европейском клубе.

«Думаю, каждый футболист «Краснодара» смог бы заиграть в европейском в клубе, у нас исполнители самого высокого уровня. Сперцян? Видел новости, что он может перейти в один из европейских топ-клубов. На мой взгляд, Сперцян — игрок уровня «Ювентуса», он смог бы там заиграть и стать лидером. По манере игры Эдуард очень похож на Фернандеша из «Манчестер Юнайтед». Получается, Эдик — Бруну по уровню игры», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

23-летний Сперцян выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 18 матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/olakunle-olusegun-spertsyan-e-to-fernandesh-iz-myu-igrok-urovnya-yuventusa/
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Олакунле Олусегун
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