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Сегодня, 15:09

Олусегун не переживает по поводу своего игрового времени в «Краснодаре»

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Полузащитник «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал, как относится к получаемому количеству игрового времени.

В текущем сезоне нигериец сыграл в 6 матчах, в 4 из которых выходил на замену во втором тайме.

«Я в порядке, это не сильно меня беспокоит. Я понимаю, что это решение тренера. Когда я выхожу на поле, я отдаю всего себя за «Краснодар», проблем нет. Я не волнуюсь на счет этого», — цитирует Олусегуна «РБ Спорт».

22-летний игрок выступает за «Краснодар» с 2021 года. На его счету 68 матчей и 9 голов за основную команду «быков».

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Краснодар
Олакунле Олусегун
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