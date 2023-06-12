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Олусегун объявил об уходе из «Краснодара»: «Делаю шаг в сторону Европы»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Оланкунле Олусегун и тренер Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун в разговоре с «СЭ» заявил, что Суперфинал FONBET Кубка России против ЦСКА (1:1, по пен. — 5:6). был его последним матчем в составе краснодарской команды.

«Информация о клубе из Европы верна. Я покидаю РПЛ, делаю шаг в сторону Европы. Суперфинал Кубка России был моей последней игрой за «Краснодар». Некоторые игроки знают уже об этом, они расстроены. Но так должно быть, скоро это будет объявлено. Для меня это шаг вперед. Я очень многому научился в «Краснодаре». Благодарен клубу», — сказал Олусегун «СЭ».

Олусегун был арендован «Краснодаром-2» летом 2021 года у «Ботева», а через сезон подписал полноценный контракт с краснодарским клубом. Также форвард выступал за датский «Фремад» с 2020 по 2021 год.

В текущем сезоне 21-летний нигериец провел 32 матча, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,7 млн евро.

ФК Краснодар
Олакунле Олусегун
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