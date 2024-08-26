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Сегодня, 21:41

Олусегун: «Думаю, что этот сезон будет хорошим для «Краснодара»

Алина Савинова
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Вингер «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился мнением о старте сезона РПЛ-2024/25.

«Думаю, что мы хорошо начали новый сезон. В первых трех турах мы не могли прийти в себя, у нас был небольшой спад, но теперь мы вернулись и играем в действительно классный футбол. Думаю, что этот сезон будет хорошим для нас», — цитирует Олусегуна Legalbet.

«Краснодар» набрал 12 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре РПЛ «быки» встретятся с железнодорожниками. Игра пройдет 1 сентября на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 19.45 по местному времени.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Олакунле Олусегун
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