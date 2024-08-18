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Сегодня, 15:51

Олусегун рассказал, что Мусаев помогает игрокам «Краснодара»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал, что думает работе с главным тренером Мурадом Мусаевым.

«Очевидно, что мы постепенно адаптируемся к требованиям наставника. Мусаев — один из лучших тренеров в истории «Краснодара», он здорово помогает нам. Мы хорошо понимаем, в какой футбол он хочет играть», — цитирует Олусегуна «РБ Спорт».

По итогам четырех туров чемпионата России «Краснодар» набрал шесть очков. В следующем туре клуб сыграет дома с «Пари НН». Матч состоится в воскресенье, 18 августа.

Источник: РБ Спорт
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
Олакунле Олусегун
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