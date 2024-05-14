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Сегодня, 19:40

Олусегун: «Для меня Галицкий как отец»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал о своих отношениях с президентом клуба Сергеем Галицким.

«Галицкий — хороший человек, президент нашего клуба. Для меня он как отец. Серей Николаевич по-настоящему переживает за нас, он полностью вовлечен в процесс, с каждым футболистом разговаривает. Мы его за это очень сильно уважаем», — цитирует Олусегуна «РБ Спорт».

22-летний нигериец выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 29 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Олакунле Олусегун
Сергей Галицкий
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