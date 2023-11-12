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Сегодня, 15:18

Олусегун считает, что «Крылья Советов» не смогут включиться в борьбу за чемпионство

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Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (1:1) в 15-м туре РПЛ-2023/24 и оценил перспективы краснодарцев в борьбе за победу в чемпионате.

«Мы провели очень хороший матч, показав достаточно профессиональную игру. Эта ничья — ближе к победе, — цитирует форварда «Евро-Футбол.Ру». — Мы приехали сюда побеждать, у команды был заряд на успешный результат. Хорошо, что нам удалось заработать очко, поскольку мы сохраняем первое место в чемпионате. «Зенит» не удивил, мы знали, что это будет тяжелая встреча. Он остается нашим главным конкурентом, а «Краснодар» не станет для нас проблемой».

На данный момент «Краснодар» с 32 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, опережая «Зенит» на 2 очка. «Крылья Советов» находятся на третьей строчке с 25 очками.

21-летний Олусегун провел в этом сезоне 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Олакунле Олусегун
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