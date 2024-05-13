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Сегодня, 15:35

Нападающий «Краснодара» Олусегун считает Кордобу сильнее Соболева

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Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун сравнил нападающего «Спартака» Александра Соболева с форвардом черно-зеленых Джоном Кордобой.

«Для меня Кордоба намного сильнее Соболева как футболист. Джон в принципе самый лучший футболист в РПЛ, поэтому в этом сравнении все предельно просто», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ Джон Кордоба забил 14 мячей, а Александр Соболев отличился 5 раз. «Краснодар» после 28 туров чемпионата России занимает третье место в турнирной таблице, набрав 50 очков. «Спартак» располагается на пятой строчке (46).

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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