Олусегун: «Все хотят победить «Краснодар», но мы шаг за шагом идем за трофеем»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун отметил, что у команды высокие шансы на завоевание золотых медалей в РПЛ в этом сезоне.

«Все команды хотят нас победить. Знаем о положении нашей команды в турнирной таблице, поэтому мы должны выигрывать все игры. Думаю, у нас высокие шансы на чемпионство — шаг за шагом идем за трофеем», — приводит «РБ Спорт» слова игрока.

На данный момент «Краснодар» с 31 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В 15-м туре «быки» сыграют против «Зенита», идущего на второй позиции в РПЛ с 29 очками.

Матч между командами пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.