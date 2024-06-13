Тетрадзе: «Ничего страшного, если Тюкавин задержится еще на год в РПЛ»

Экс-футболист московского «Динамо» Омари Тетрадзе оценил шансы нападающего бело-голубых Константина Тюкавина сыграть в следующем сезоне РПЛ.

«Есть риск, что Тюкавин проведет следующий сезон в РПЛ менее ярко? Я согласен, что прошлый сезон он провел ярко. У нас любят говорить, если сейчас он уедет, то у него больше шансов проявить себя в Европе. Сейчас он действительно на пике находится, но ничего страшного, если Тюкавин задержится в России еще на год.

Главное — не опускать руки, это ему в плюс не пойдет. Он играет в московском «Динамо», в одном из ведущих клубов российского чемпионата. От него будет зависеть будущий сезон. Если проведет его на таком же высоком уровне, то ему намного легче будет уехать в классную европейскую команду. Спортсмен должен быть с характером, если его нет, то и спортсмена нет. В его же интересах отыграть достойно, даже еще лучше, чем прошлый сезон, потому что за ним следят. Руководители клубов хотят видеть стабильного игрока», — цитирует Legalbet Тетрадзе.