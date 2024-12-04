Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:50

Тетрадзе: «Краснодар» — команда восхищения и разочарования»

Диана Андрющенко
Telegram Дзен

Экс-футболист сборной России Омари Тетрадзе высказался об игре «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

«Самое яркое событие, что «Краснодар» одержал 11 побед подряд в чемпионате. А под конец они что-то начали очки терять. Команда восхищения и разочарования этого чемпионата. Был такой всплеск, клуб почувствовал уверенность, дух победителя появился. И тут такой резкий спад произошел. Неожиданно для всех «Спартаку» проиграли (0:3). Вот это разочаровало», — цитирует Тетрадзе Legalbet.ru.

В последних трех матчах «быки» дважды сыграли вничью (с «Химками» 2:2 и с «Рубином» 1:1) и проиграли «Спартаку» (0:3).

«Краснодар» после 17 туров с 38-ю очками занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Зенита» на один балл.

Источник: Legalbet.ru
Омари Тетрадзе
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Читайте также
Россиянин Капризов лидирует в гонке бомбардиров сезона НХЛ
Джикия откровенно рассказал о Соболеве и своем уходе от красно-белых
Суд в США закрыл дело против Хантера Байдена о незаконном хранении оружия
Онкологи спасли девочку с опухолью брюшной полости размером с волейбольный мяч
В Новокузнецке из-за аварии без воды остались 22 многоквартирных дома
Роналду проиграл крупную сумму фанату в челлендже у Мистера Биста
Материалы сюжета РПЛ, 17-й тур: «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
«Спартак» после разгромов «Локо» и «Краснодара» снова претендует на золото. Семь причин преображения команды
«Факел» обратился в ЭСК по итогам матча против махачкалинского «Динамо»
Маурисио — о голе Лещука: «Шелии просто очень сильно не повезло»
Лещенко — о «Динамо»: «Я не вижу желания у игроков. Это очень расстраивает»
Первый тренер Соболева: «Когда Лещук пропускал, его тоже травили. Но это не карма»
«Торпедо» подтвердило назначение Ари на пост спортивного директора
Сегодня
Вчера
Неделя