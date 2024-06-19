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Сегодня, 15:10

Амарал — об уходе Слишковича: «Он захотел попробовать себя в качестве главного тренера»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Владимир Слишкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал уход из клуба Владимира Слишковича.

«У Владимира есть свои личные амбиции. Это совершенно нормально. Слишкович захотел принять вызов и попробовать себя в качестве главного тренера. Желаем ему удачи», — сказал Амарал.

41-летний Слишкович в середине апреля временно возглавил «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В конце мая «Спартак» объявил об уходе Слишковича.

ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Томаш Амарал
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