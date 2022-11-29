Ондуа считает, что Слуцкий сможет найти работу в Европе

Полузащитник сборной Камернуа Гаэль Ондуа, который работал с Леонидом Слуцким, когда выступал за ЦСКА, в комментарии для «СЭ» оценил перспективы тренера.

— Ты работал со Слуцким. Он любит раскрывать молодых игроков, но тебе практически не доверял.

— Да, но не забывайте, что в ЦСКА тогда была большая конкуренция на моей позиции в середине поля — Натхо, Вернблум. Леонид Викторович мне много помогал, брал меня на тренировки с основным составом. Всегда буду благодарен ему. Он тоже помог мне быть сейчас здесь, на чемпионате мира.

— Тебя удивило то, что он вылетел с «Рубином» из РПЛ? А теперь еще и покинул клуб...

— Честно, не следил за этим. Недавно общался с ним. В футболе так бывает — один тренер приходит, другой уходит. Главное, Леонид Викторович остается для меня хорошим человеком, который помог мне оказаться здесь.

— Как ты думаешь, Слуцкий смог бы вернуться к работе в Европе?

— Конечно, он хороший тренер. У него много сильных качеств. Хочу пожелать ему удачи. Надеюсь, он быстро найдет новую команду.

Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. Он покинул клуб по собственному желанию 15 ноября нынешнего года.