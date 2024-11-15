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Судейство

Сегодня, 10:33

Онопко о судействе в РПЛ: «Тренерам и футболистам об этом лучше не говорить»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Тренер «Ростова» Виктор Онопко в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о качестве судейства в РПЛ.

Ранее главный тренер команды Валерий Карпин заявил, что если начнет говорить о судействе, то его пожизненно дисквалифицируют.

«Честно, не хочу говорить на эту тему. У нас есть комитет, который занимается судейством. Валерий Георгиевич правильно говорит, что не нужно нам, официальным лицам, об этом говорить. Тренерам и футболистам об этом лучше не говорить», — сказал Онопко «СЭ».

После 15-го тура РПЛ «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице с 17 очками.

Виктор Онопко
Футбол
РПЛ
ФК Ростов

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