Онопко рассказал, что по Москве передвигается на метро

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко рассказал об отношениях с болельщиками «Спартака».

«По Москве передвигаюсь на метро. Так ведь быстрее. Были ли хоть раз негативные встречи? Никогда. Болельщики «Спартака» отнеслись болезненно к моему приходу в ЦСКА, но никогда меня не оскорбляли, будь я на улице или на стадионе. Болельщики агрессивные, только когда собираются большой группой. Их должен кто-то завести. А по одному — нет», — приводит слова Онопко Sport24.

Онопко выступал за московский клуб в 1992-1995 годах в качестве игрока, но после завершения карьеры стал тренером в ЦСКА.