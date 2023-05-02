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Онопко: «Если меня тронули на улице, то я дам сдачи. Так воспитывают во дворах»

Алина Савинова
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Бывший защитник национальной команды России Виктор Онопко рассказал о том, как меняется его характер во время матчей.

«На поле я один, вне поля — другой. У меня это с детства заложено. Я себя даже не настраиваю на такой агрессивный стиль, просто выхожу на поле, а это уже в крови. Не важно во что я играю: в теннис, футбол или баскетбол. Всегда выхожу побеждать. Это не специально происходит — такой характер. Если меня тронули на улице или в метро, то я отвечу, дам сдачи. Так воспитывают во дворах», — приводит Sport24 слова Онопко.

Онопко завершил карьеру игрока в 2006 году. С 2022-го 53-летний специалист работает тренером в «Ростове».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-02-onopko-yesli-menya-tronuli-na-ulitse-ili-v-metro-to-ya-otvechu-dam-sdachi-tak-vospityvayut-vo-dvorakh
Виктор Онопко
Футбол
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