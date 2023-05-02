Онопко — об эмоциях после матча со «Спартаком»: «Я тренер, поэтому защищать игроков — моя обязанность»

Тренер «Ростова» Виктор Онопко поделился эмоциями после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Когда ты на лавочке, то по-другому реагируешь на все свистки в сторону твоей команды и все действия на поле, которые совершают судьи, игроки чужой команды и на своих парней. Я такой человек и не хочу давать в обиду свою команду. Это моя позиция, которую я не ставлю в истину. Кто-то может думать по-другому. Но я считаю, что должен защищать своих парней, свою команду. Я старше, я тренер, поэтому защищать — моя обязанность. Но эта защита должна быть в правовом поле, конечно, ха-ха», — приводит Sport24 слова Онопко.

После окончания игры главный тренер ростовчан Валерий Карпин подошел к судье Кириллу Левникову и эмоционально высказал ему претензии, после чего арбитр показал тренеру красную карточку. Онопко тоже не смог сдержать эмоции и был удален.