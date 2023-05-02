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Онопко — об эмоциях после матча со «Спартаком»: «Я тренер, поэтому защищать игроков — моя обязанность»

Алина Савинова
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Тренер «Ростова» Виктор Онопко поделился эмоциями после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Когда ты на лавочке, то по-другому реагируешь на все свистки в сторону твоей команды и все действия на поле, которые совершают судьи, игроки чужой команды и на своих парней. Я такой человек и не хочу давать в обиду свою команду. Это моя позиция, которую я не ставлю в истину. Кто-то может думать по-другому. Но я считаю, что должен защищать своих парней, свою команду. Я старше, я тренер, поэтому защищать — моя обязанность. Но эта защита должна быть в правовом поле, конечно, ха-ха», — приводит Sport24 слова Онопко.

После окончания игры главный тренер ростовчан Валерий Карпин подошел к судье Кириллу Левникову и эмоционально высказал ему претензии, после чего арбитр показал тренеру красную карточку. Онопко тоже не смог сдержать эмоции и был удален.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-02-onopko-ob-emotsiyakh-posle-matcha-so-spartakom-ne-dam-v-obidu-komandu-ya-trener-zashchishchat-moya-obyazannost
Виктор Онопко
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ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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