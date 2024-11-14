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Сегодня, 20:35

Онопко — о возможной отставке Карпина из «Ростова»: «Не видно, что он хочет уйти»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Тренер «Ростова» Виктор Онопко в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе из клуба главного тренера Валерия Карпина.

— Карпин говорил много раз про возможную отставку из-за нефутбольных причин. Есть ощущение, что он не шутит?

— Нет. Валерий Георгиевич продолжает также работать в «Ростове» и в сборной. Не видно, что он хочет уйти. Те комментарии, который он давал в прессе, я не читал. Внутри коллектива мы не чувствуем напряжения, которое бы мешало работать.

Помимо клуба РПЛ Карпин и Онопко также занимают аналогичные должности в сборной России.

В нынешнем сезоне «Ростов» после 15-го тура занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.

Валерий Карпин
Виктор Онопко
ФК Ростов

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