Сегодня, 20:35
Тренер «Ростова» Виктор Онопко в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе из клуба главного тренера Валерия Карпина.
— Карпин говорил много раз про возможную отставку из-за нефутбольных причин. Есть ощущение, что он не шутит?
— Нет. Валерий Георгиевич продолжает также работать в «Ростове» и в сборной. Не видно, что он хочет уйти. Те комментарии, который он давал в прессе, я не читал. Внутри коллектива мы не чувствуем напряжения, которое бы мешало работать.
Помимо клуба РПЛ Карпин и Онопко также занимают аналогичные должности в сборной России.
В нынешнем сезоне «Ростов» после 15-го тура занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.