Онопко — о возможной отставке Карпина из «Ростова»: «Не видно, что он хочет уйти»

Тренер «Ростова» Виктор Онопко в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе из клуба главного тренера Валерия Карпина.

— Карпин говорил много раз про возможную отставку из-за нефутбольных причин. Есть ощущение, что он не шутит?

— Нет. Валерий Георгиевич продолжает также работать в «Ростове» и в сборной. Не видно, что он хочет уйти. Те комментарии, который он давал в прессе, я не читал. Внутри коллектива мы не чувствуем напряжения, которое бы мешало работать.

Помимо клуба РПЛ Карпин и Онопко также занимают аналогичные должности в сборной России.

В нынешнем сезоне «Ростов» после 15-го тура занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.