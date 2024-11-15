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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 10:48

Онопко считает, что смена губернатора области никак не повлияет на «Ростов»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Тренер «Ростова» Виктор Онопко в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможных изменениях в клубе после смены губернатора в регионе.

4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил об отставке. Временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области был назначен Юрий Слюсарь.

— В Ростовской области сменился губернатор. Нет ли опасения, что может сложиться история, как с «Крыльями Советов», где происходят изменения?

— На мой взгляд, нет. Город и болельщики любят команду. У нас прекрасный стадион, прекрасная юношеская школа, которая везде в лидерах, плюс отличный регион. Футбол — это важно движение в любом городе, в любой культуре.

После 15-го тура РПЛ «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице с 17 очками.

Виктор Онопко
Футбол
РПЛ
ФК Ростов

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