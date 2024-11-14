Онопко — о долгих переездах: «На дорогу в одну сторону тратим минимум 8 часов»

Тренер «Ростова» Виктор Онопко в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о долгих поездках команды на гостевые матчи.

— Немного устали от долгих переездов и перелетов, физиологию никак не обманешь. Мы стараемся как-то это компенсировать, но тут не стоит жаловаться. Это реалии сегодняшней футбольной жизни. Других вариантов пока нет, надеюсь, что скоро все изменится.

— Был подсчет, сколько дней вы находились только в дороге?

— Подсчета такого не вел. Но из Ростова-на-Дону в Ставрополь ехать 5 часов, а потом лететь минимум 3 часа. А ведь могут быть задержки в аэропорту в районе двух часов. Поэтому на дорогу в одну сторону тратим минимум 8 часов, а так по 10-11.

— Встречаются мнения, что «Ростов» хочет оправдаться такими долгими переездами.

— Ни один тренер и ни один игрок не говорили после какого-то матча, что виноваты переезды, — сказал Онопко «СЭ».

В Ростове-на-Дону с 2022 года закрыт аэропорт «Платов». Команды добираются до города от ближайших открытых аэропортов 4-5 часов на автобусе.

В нынешнем сезоне «Ростов» после 15-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.