Операцию Мухина перенесли из Германии в Италию из-за проблем с визой

В ЦСКА объяснили перенос операции Мухина из Германии проблемами с визой

Полузащитника ЦСКА Максима Мухина прооперируют в Италии, так как у игрока возникли проблемы с получением визы в Германию.

«Но слава богу, что всё решилось, за что мы благодарны итальянской стороне. Максим в субботу вылетает в Рим, где в понедельник будет сделана операция», — цитирует директора по коммуникациям клуба Кирилла Брейдо РИА «Новости Спорт».

22 октября стало известно, что у Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

В текущем сезоне футболист провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.

Операция Мухина может пройти не в Германии. У игрока проблемы с визой