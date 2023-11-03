Операцию Мухина перенесли из Германии в Италию из-за проблем с визой

3 ноября, 22:45
Полузащитника ЦСКА Максима Мухина прооперируют в Италии, так как у игрока возникли проблемы с получением визы в Германию.
«Но слава богу, что всё решилось, за что мы благодарны итальянской стороне. Максим в субботу вылетает в Рим, где в понедельник будет сделана операция», — цитирует директора по коммуникациям клуба Кирилла Брейдо РИА «Новости Спорт».
22 октября стало известно, что у Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки.
В текущем сезоне футболист провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.
Операция Мухина может пройти не в Германии. У игрока проблемы с визой