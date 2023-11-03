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3 ноября, 22:45

Операцию Мухина перенесли из Германии в Италию из-за проблем с визой

В ЦСКА объяснили перенос операции Мухина из Германии проблемами с визой
Руслан Минаев
Максим Мухин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитника ЦСКА Максима Мухина прооперируют в Италии, так как у игрока возникли проблемы с получением визы в Германию.

«Но слава богу, что всё решилось, за что мы благодарны итальянской стороне. Максим в субботу вылетает в Рим, где в понедельник будет сделана операция», — цитирует директора по коммуникациям клуба Кирилла Брейдо РИА «Новости Спорт».

22 октября стало известно, что у Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

В текущем сезоне футболист провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.

Операция Мухина может пройти не в Германии. У игрока проблемы с визой

Источник: РИА
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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