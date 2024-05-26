Определено расписание переходных матчей между клубами РПЛ и первой лиги

Сегодня, 12:07
Стало известно расписание переходных матчей между клубами РПЛ и Мелбет-Первой лиги сезона-2023/24 за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.
Из РПЛ в переходных матчах сыграют «Пари НН» и «Урал», которые заняли 13-е и 14-е места соответственно.
Первую лигу представят «Акрон» и «Арсенал», которые заняли 3-е и 4-е места. 23 мая туляки после апелляции получили лицензию РФС-1 для участия в сезоне РПЛ-2024/25.
Расписание:
29 мая (среда)
17:00 «Урал» — «Акрон»
19:15 «Пари НН» — «Арсенал»
1 июня (суббота)
15:00. «Акрон» — «Урал»
18:00. «Арсенал» — «Пари НН»
Команды РПЛ будут хозяевами первых стыковых матчей против клубов первой лиги