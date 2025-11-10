Opta назвала основных претендентов на победу в РПЛ после первого круга

10 ноября, 10:30
После первой половины чемпионата РПЛ суперкомпьютер статистической платформы Opta назвал «Краснодар» главным фаворитом турнира, сообщил Telegram-канал сервиса.
Шансы «Краснодара», лидирующего в РПЛ с 33 очками, на чемпионство составляют 31,6 процента. ЦСКА, идущий вторым с таким же количеством баллов, имеет 30,4 процента вероятности выиграть турнир.
«Зенит» с 30 очками занимает третье место в списке фаворитов с вероятностью 27,1 процента. «Локомотив» с таким же количеством очков имеет менее высокие шансы — 9,1 процента.
На пятом и шестом местах в списке претендентов на чемпионство «Спартак» (0,9 процента, 25 очков) и «Балтика» (0,8 процента, 28 очков).
Saiga-спринтер
Итоговая турнирная таблица чемпионата складывается, отнюдь, не из % от ЭВМ. Надо на футбольном поле добывать очки, голы, победы. Процентовка ничего не гарантирует без вложенного труда, умения и без Госпожи Фортуны.
10.11.2025
Russpiel
Это Краснодар, ?pta!
10.11.2025
hovawart645
Все эти левые проценты - вообще дикая хрень! Ни к селу, ни к городу, и ни к чему не пришьёшь. И главное, потом не спросишь - хоть 0.9%, но было же!)))
10.11.2025