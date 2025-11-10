Opta назвала основных претендентов на победу в РПЛ после первого круга

После первой половины чемпионата РПЛ суперкомпьютер статистической платформы Opta назвал «Краснодар» главным фаворитом турнира, сообщил Telegram-канал сервиса.

Шансы «Краснодара», лидирующего в РПЛ с 33 очками, на чемпионство составляют 31,6 процента. ЦСКА, идущий вторым с таким же количеством баллов, имеет 30,4 процента вероятности выиграть турнир.

«Зенит» с 30 очками занимает третье место в списке фаворитов с вероятностью 27,1 процента. «Локомотив» с таким же количеством очков имеет менее высокие шансы — 9,1 процента.

На пятом и шестом местах в списке претендентов на чемпионство «Спартак» (0,9 процента, 25 очков) и «Балтика» (0,8 процента, 28 очков).