Opta: шансы «Краснодара» на чемпионство за 4 тура до конца сезона — 68 процентов

Аналитическая система портала Opta обновила данные о шансах клубов РПЛ на чемпионство в сезоне-2024/25.

Шансы лидирующего в турнирной таблице «Краснодара» оцениваются в 68,4 процента. У идущего на второй строчке «Зенита» — 29,9 процента. Шансы занимающего третье место ЦСКА оцениваются в 1,1 процента, а шансы идущего четвертым «Спартака» — в 0,7 процента.

«Краснодар» набрал 58 очков за 26 туров чемпионата России-2024/25. «Зенит» отстает на 4 очка, ЦСКА — на 7, а «Спартак» — на 8.

В следующем, 27-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Рубином», «Зенит» — с «Пари НН», ЦСКА — с «Ахматом», а «Спартак» — с «Факелом».