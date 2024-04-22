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Сегодня, 13:50

Opta: «Зенит» станет чемпионом России с вероятностью в 90 процентов, шансы «Краснодара» — 9,5 процента

Руслан Минаев
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Портал Opta оценил шансы клубов РПЛ на чемпионство в этом сезоне.

Шансы лидера турнирной таблицы «Зенита» оцениваются в 90,2 процента. Вероятность чемпионства идущего вторым «Краснодара» составляет 9,5 процента. «Динамо», занимающее третье место, станет чемпионом РПЛ с вероятностью 0,3 процента.

«Спартак», который занимает четвертую строчку, станет обладателем бронзовых медалей с вероятностью 14,1 процента. Еще больше шансов на третье место — у «Динамо» (41,4), «Локомотива» (15,8) и ЦСКА (17,3).

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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