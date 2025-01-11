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Сегодня, 14:16

Появились рендеры проекта реконструкции стадиона «Локомотива»

Камила Абдурахманова
Рендеры проекта реконструкции «РЖД Арены».
Фото Telegram-канал «Недвижимость инсайды»
Telegram Дзен

Появились изображения проекта реконструкции «РЖД Арены», сообщает Telegram-канал «Недвижимость инсайды».

Стадион «Локомотива» расположен у станции метро «Черкизовская». Судя по рендерам, вокруг арены планируют возвести каркас. Он не только придаст стадиону новый вид, но и защитит зрителей от ветра. Как известно, холод на трибунах, особенно зимой, был одной из главных проблем для болельщиков.

После 18 туров чемпионата «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

Источник: Telegram-канал «Недвижимость инсайды»
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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