«Оренбург» одержал волевую победу над «Ахматом» и выиграл третий матч подряд

«Оренбург» одержал волевую победу над «Ахматом» в матче 12-го тура РПЛ — 2:1.

Гости открыли счет в первом тайме, когда отличился нападающий Мохамед Конате.

Но во второй половине хозяева поля переломили ход встречи. Голами отметились нападающие Владимир Сычевой и Тимур Аюпов.

«Оренбург» одержал третью победу подряд и поднялся на седьмое место в турнирной таблице (18 очков).

«Ахмат» расположился на восьмой строчке, имея в активе 17 очков.

В следующем туре «Оренбург» 15 октября на выезде сыграет против «Динамо». «Ахмат» в этот же день также в гостях встретится с «Краснодаром».