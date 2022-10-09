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«Оренбург» одержал волевую победу над «Ахматом» и выиграл третий матч подряд

Иван Шитик
Корреспондент
9 октября. «Оренбург» — «Ахмат» — 2:1.
Фото ФК «Ахмат».

«Оренбург» одержал волевую победу над «Ахматом» в матче 12-го тура РПЛ — 2:1.

Гости открыли счет в первом тайме, когда отличился нападающий Мохамед Конате.

Но во второй половине хозяева поля переломили ход встречи. Голами отметились нападающие Владимир Сычевой и Тимур Аюпов.

«Оренбург» одержал третью победу подряд и поднялся на седьмое место в турнирной таблице (18 очков).

«Ахмат» расположился на восьмой строчке, имея в активе 17 очков.

В следующем туре «Оренбург» 15 октября на выезде сыграет против «Динамо». «Ахмат» в этот же день также в гостях встретится с «Краснодаром».

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
09 окт, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:1
Ахмат

ФК Ахмат
ФК Оренбург
7
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