«Ахмат» на выезде сыграл вничью с «Оренбургом», команды не побеждают в РПЛ с сентября

«Ахмат» в гостях сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 16-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на 50-й минуте открыл форвард хозяев Владимир Обухов. Через 15 минут гости отыгрались благодаря голу Гамида Агаларова с пенальти.

«Оренбург» (14) очков занимает 13-е место в РПЛ. Команда Давида Деограсии не выигрывает в чемпионате России с 30 сентября, тогда «Оренбург» переиграл «Зенит» (3:1).

«Ахмат» (13) идет 14-м в турнирной таблице. Грозненцы не побеждают в РПЛ 8 матчей подряд. В последний раз команда Мирослава Ромащенко набрала 3 очка в матче с «Уралом» (1:0) 2 сентября.