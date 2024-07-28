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Сегодня, 16:00

«Оренбург» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Оренбург» сыграет с «Ахматом» во 2-м туре РПЛ 28 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Оренбург&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Оренбург&quot;
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«Оренбург» сыграет с «Ахматом» в рамках 2-го тура РПЛ в воскресенье, 28 июля. Игра состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Оренбург» — «Ахмат» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В 1-м туре РПЛ «Оренбург» обыграл «Спартак» — 2:0. «Ахмат» начал сезон с ничьей в матче против «Краснодара» — 1:1.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
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ФК Ахмат
ФК Оренбург
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