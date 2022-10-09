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Сегодня, 16:06

«Оренбург» — «Ахмат»: стартовые составы команд

Иван Шитик
Корреспондент

«Оренбург» и «Ахмат» проведут очный матч в рамках 12-го тура чемпионата России по футболу. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Павловец, Гойкович, Стаматов, Эктов, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Сычевой.

Запасные: Сысуев, Малых, Полуяхтов, Печенин, Капленко, Титков, Оганесян, Ковалев, Башич, Воробьев, Макнсилья, Акоста.

«Ахмат»: Шелия, Быстров, Богосвац, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Карапузов, Швец, Харин, Конате.

Запасные: Опарин, Ташаев, Семенов, Ибишев, Фольмер, Иналкаев, Кадыров, Ильин, Агаларов.

ФК Ахмат
ФК Оренбург
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