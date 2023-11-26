«Оренбург» — «Ахмат»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» — «Ахмат» в 16-м туре РПЛ.

Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 12.00 по московскому времени.

«Оренбург»: Кеняйкин, Гогличидзе, Сидоров, Гойкович, Перес, Капленко, Вера, Флорентин, Обухов, Воробьев, Мансилья.

Запасные: Ходанович, Малых, Полуяхтов, Хотулев, Титков, Оганесян, Ковалев, Михайлов, Башич, Марин, Гюрлюк, Куэро.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Олейников, Бериша, Ковачев, Камило, Агаларов.

Запасные: Опарин, Ташаев, Семенов, Быстров, Волков, Камилов, Харин, Гбамбле.