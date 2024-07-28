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Сегодня, 07:30

«Оренбург» — «Ахмат»: во сколько и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Оренбург» сыграет с «Ахматом» в чемпионате России 28 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Магомед Адиев, главный тренер ФК «Ахмат».
Фото ФК «Ахмат»
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«Оренбург» встретится с «Ахматом» в матче 2-го тура чемпионата России в воскресенье, 28 июля. Игра состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Оренбург» — «Ахмат» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В 1-м туре премьер-лиги оренбургский клуб обыграл «Спартак» — 2:0. Грозненская команда начала сезон с ничьей в матче против «Краснодара» — 1:1.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Ахмат

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Оренбург
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