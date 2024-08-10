«Оренбург» на своем поле сыграет с «Акроном» в матче 4-го тура РПЛ в субботу, 10 августа. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Ключевые события встречи чемпионата России будут доступны в разделе матч-центр. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 30 минут до встречи, будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Оренбург» набрал 4 очка в трех турах чемпионата России сезона-2024/25. Команда победила «Спартак» (2:0), сыграла вничью с «Ахматом» (0:0) и уступила ЦСКА (1:5).

У «Акрона» — 3 очка. Тольяттинцы победили «Факел» (2:0) и потерпели поражение в матчах со столичными «Локомотивом» (2:3) и «Динамо» (0:2).

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