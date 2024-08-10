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«Оренбург» — «Акрон»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч «Оренбург» — «Акрон» состоится в субботу, 10 августа
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Оренбург» сыграет с «Акроном» в матче 4-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 10 августа. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 30 минут до встречи, будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Акрон

«Оренбург» набрал 4 очка в трех турах чемпионата России сезона-2024/25. Команда победила «Спартак» (2:0), сыграла вничью с «Ахматом» (0:0) и уступила ЦСКА (1:5).

У «Акрона» — 3 очка. Тольяттинцы победили «Факел» (2:0) и потерпели поражение в матчах со столичными «Локомотивом» (2:3) и «Динамо» (0:2).

ФК Акрон
ФК Оренбург
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