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Сегодня, 16:58

«Оренбург» активировал опцию выкупа Оганесяна у «Спартака»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб начал процесс выкупа форварда Степана Оганесяна у «Спартака».

«Мы активировали опцию выкупа, уведомили «Спартак», клуб не против, так что мы договорились. Сейчас ведем переговоры по личному контракту футболиста. Ждем решения стороны игрока», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

Оганесян с 2022 года выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Спартака». Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Оренбуржцы занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 28 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/orenburg-aktiviroval-optsiyu-vy-kupa-oganesyana-spartak-ne-protiv/
Дмитрий Андреев
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