Сегодня, 11:15
«Оренбург» примет «Балтику» в матче 16-го тура чемпионата России в субботу, 22 ноября. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 14.00 по московскому времени.
За основными событиями и результатом игры «Оренбург» — «Балтика» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире встречу оренбуржцев и калининградцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.
В 15 турах РПЛ «Оренбург» набрал 11 очков, «Балтика» — 28. В 15-м туре чемпионата России оренбуржцы проиграли «Локомотиву» со счетом 0:1, а калининградцы сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).
22.11.2025