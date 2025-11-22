Видео
Сегодня, 11:15

«Оренбург» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Оренбург» примет «Балтику» в матче 16-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Оренбург» примет «Балтику» в матче 16-го тура чемпионата России в субботу, 22 ноября. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 14.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Оренбург» — «Балтика» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Балтика

В прямом эфире встречу оренбуржцев и калининградцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 15 турах РПЛ «Оренбург» набрал 11 очков, «Балтика» — 28. В 15-м туре чемпионата России оренбуржцы проиграли «Локомотиву» со счетом 0:1, а калининградцы сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

1

    22.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Балтика
    ФК Оренбург
    Популярное видео
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
